Арестович объяснил, почему Украина не отменяет перемирие на Донбассе: "Знаем, что делаем, и куда заводим дерзкого кремлевского мишку"

Советник главы Офиса президента и спикер украинской делегации в минской ТКГ Алексей Арестович рассказал, почему Украина не отменяет перемирие на Донбассе.

Об этом Арестович сообщил на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

По словам советника главы ОП, ввести перемирие стоило огромных трудов.

"И отменив, ввести снова будет стоить еще бОльших", - добавил Арестович.

"Сохранение де-юре "режима прекращения огня" не препятствует адекватным действиям ВСУ в ответ на огонь противника - достаточно почитать сводки со стороны РФ, чтобы наглядно убедиться, что оккупантов гибнет не меньше, если не больше", - подчеркнул спикер делегации в ТКГ.

Кроме того, Арестович подчеркнул, что сторона, которая первая выйдет из режима прекращения огня, налетит на острую и нелицеприятную реакцию мирового сообщества.

"Международные отношения работают так, нравится нам это или нет, что приветствуют и помогают тому, кто делает сильные шаги в сторону примирения, санкции же и ухудшение отношений падают на голову того, кто работает на эскалацию, в чем РФ уже много раз имела возможность убедиться, и в ближайшее время сможет убедиться еще раз", - объяснил он.

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Также Арестович рассказал, почему необходимо сохранить перемирие: "Потому, что так мы решаем три крупные задачи:

- сберегаем жизни наших военных. Выход из режима - эскалация боевых действий, 15-20 убитых ежемесячно. За что платить такую цену? За фронт, который стоит на месте? Так он и так стоит на месте, что с режимом, что без. Только с режимом, цена этого стояния много меньше;

- сберегаем жизни мирных украинских граждан по обе стороны фронта;

- поддерживаем и усиливаем поддержки Украины международными партнерами".

"Мы очень хорошо знаем, что мы делаем, и куда заводим дерзкого кремлевского мишку. А варианта у него два:



- выполнить международные соглашения и убраться с территории Украины;

- дальнейшая изоляция и экономическое падение, в перспективе - стагнация и внутренние бунты", - подытожил он.

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