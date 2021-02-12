Запасов противогололедных средств в Украине хватит до конца зимы, - Укравтодор
"Для понимания: за вчерашние сутки с учетом интенсивных снегопадов и обледенения дорожниками было израсходовано 25,264 тыс. тонн песчано-солевой смеси, а также 3,384 тыс. тонн чистой соли. Поэтому рассчитываем, что запасов ПГМ в Украине хватит до конца зимы", - заявили в пресс-службе Укравтодора, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Согласно данным Укравтодора, по состоянию на 12 февраля 2021 года в наличии имеется 194.8 тыс. тонн противогололедных материалов, а также 51,8 тыс. тонн соли.
"Также к нам уже едут дополнительно 8,45 тыс. тонн соли и еще 84 тыс. тонн песка, входящего в перечень противогололедных материалов", - сообщили в госагентстве автодорог.
По прогнозам синоптиков, сильные снегопады в Украине продлятся до вечера субботы.