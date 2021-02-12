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Венгрия вводит иммунные паспорта, их могут получить привившиеся либо переболевшие COVID-19 граждане

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Венгрия вводит иммунные паспорта, их могут получить привившиеся либо переболевшие COVID-19 граждане
Правительство Венгрии приняло решение ввести паспорта (сертификаты) об иммунитете от коронавируса для людей, которые были вакцинированы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Hungary Today".

Отмечается, что сертификат будет выдаваться людям, получившим вторую прививку, с указанием даты введения второй прививки.

Излечившимся от COVID-19 будет выдан сертификат с указанием даты их выписки из больницы или их первого отрицательного результата ПЦР после заражения, а также десятого дня после их первого положительного результата ПЦР-теста.

Оба вида сертификатов могут быть предоставлены бесплатно.

Напомним, ранее сообщалось, что Венгрия одобрила применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

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Топ комментарии

  • Voc Vox
    венгры это какие то особо одареные идиоты
  • Владимир Сливка
    Цікаво,адже наш біопаспорт знає про нас все від народження до розмірів дітородних органів.Так навіщо придумувати ще якісь паспорти як що можна просто внести інформацію в чіп біопаспорта автоматично.Скоріш за все держава знайшла як із народу здерти кошти.
  • Привет
    Каждому вакцинированному венгру бирку в ухо....это будет нагляднее.. Венгрия вводит иммунные паспорта, их могут получить привившиеся либо переболевшие COVID-19 граждане - Цензор.НЕТ 6502
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