Наемники РФ минируют местность вблизи позиций Объединенных сил с помощью ПОМ-2, - разведка

Командование оперативной группировки российско-оккупационных войск повышает интенсивность тренировок минометных и артиллерийских подразделений 1 и 2 АК на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

Так, сообщается, что противник продолжает совершенствовать инженерно-фортификационное оборудование передовых позиций с наращиванием системы минно-взрывных заграждений почти вдоль всей линии соприкосновения.

Кроме того, на отдельных направлениях оккупанты осуществляют минирование местности вблизи позиций Объединенных сил противопехотными осколочными минами ПОМ-2 с использованием средств дистанционного минирования.

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