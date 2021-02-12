В Конституционном Суде обжаловали пропорциональную систему выборов в Украине

В Конституционный Суд поступило представление народных депутатов, в котором обжалован ряд положений Избирательного кодекса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт КС.

Представление поступило от 45 народных депутатов. Среди них нардепы фракции "За будущее" Антон Яценко, Антон Поляков, Анатолий Урбанский, группы "Доверие" - Лариса Билозир, Сергей Шахов, Сергей Вельможный и другие.

Как сообщила в Telegram представитель Верховной Рады в КСУ Ольга Совгиря, обжалование касается проведения выборов исключительно по пропорциональной системе.

"Народные депутаты считают, что исключение из законодательства возможности проведения выборов по мажоритарной системе ограничивает конституционные избирательные права граждан, а также "содержит признаки узурпации власти", - отметила нардеп.

Она добавила, что в представлении обжалован пункт заключительных и переходных положений Кодекса, согласно которым терял силу закон "О выборах народных депутатов Украины".

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