В Конституционном Суде обжаловали пропорциональную систему выборов в Украине
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт КС.
Представление поступило от 45 народных депутатов. Среди них нардепы фракции "За будущее" Антон Яценко, Антон Поляков, Анатолий Урбанский, группы "Доверие" - Лариса Билозир, Сергей Шахов, Сергей Вельможный и другие.
Как сообщила в Telegram представитель Верховной Рады в КСУ Ольга Совгиря, обжалование касается проведения выборов исключительно по пропорциональной системе.
"Народные депутаты считают, что исключение из законодательства возможности проведения выборов по мажоритарной системе ограничивает конституционные избирательные права граждан, а также "содержит признаки узурпации власти", - отметила нардеп.
Она добавила, что в представлении обжалован пункт заключительных и переходных положений Кодекса, согласно которым терял силу закон "О выборах народных депутатов Украины".