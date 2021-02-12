Оккупанты с помощью беспилотников сбросили выстрелы ВОГ-17 на позиции украинских воинов и проводят воздушную разведку, - Минобороны
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Российско-оккупационные войска с начала суток дважды нарушили режим "тишины".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
С начала текущих суток, по состоянию на 12.00, вблизи Золотого-4 враг дважды применял БПЛА для сброса выстрелов ВОГ-17 над позициями украинских подразделений, а в районе населенного пункта Новолуганское осуществлял воздушную разведку.
Потерь среди украинских защитников не зафиксировано.