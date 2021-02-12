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Оккупанты с помощью беспилотников сбросили выстрелы ВОГ-17 на позиции украинских воинов и проводят воздушную разведку, - Минобороны

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Оккупанты с помощью беспилотников сбросили выстрелы ВОГ-17 на позиции украинских воинов и проводят воздушную разведку, - Минобороны
Российско-оккупационные войска с начала суток дважды нарушили режим "тишины".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

С начала текущих суток, по состоянию на 12.00, вблизи Золотого-4 враг дважды применял БПЛА для сброса выстрелов ВОГ-17 над позициями украинских подразделений, а в районе населенного пункта Новолуганское осуществлял воздушную разведку.

Потерь среди украинских защитников не зафиксировано.

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Топ комментарии

  • саша паламарчук
    Оккупанты с помощью беспилотников сбросили выстрелы ВОГ-17 на позиции украинских воинов и проводят воздушную разведку, - Минобороны - Цензор.НЕТ 2835
  • irenka ko
    - Мама! Я на войну!

    - Сыначка! Тока недалеко, шоб я тебя видела!
  • Панас Стець
    хватило сил носити два броніка... тяжко, видно по лицю... але старається, це не цацки-пецки... до речі, це яка лінія оборони?
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