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Заявление Лаврова о расторжении отношений Москвы с ЕС "странное и непонятное", - МИД Германии

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Заявление Лаврова о расторжении отношений Москвы с ЕС "странное и непонятное", - МИД Германии
Министерство иностранных дел Германии удивлено заявлением министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о готовности Москвы разорвать отношения с Евросоюзом.

Об этом заявила представитель МИД Германии Андреа Зассу на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Что касается высказывания российского министра, я могу сказать только, что, с нашей точки зрения, оно есть на самом деле странным и непонятным", - сказала дипломат.

Она напомнила недавнее выступление в Бундестаге министра Гайко Мааса, который отметил желание продолжать сотрудничество с Россией.

Напомним, ранее Лавров заявил о возможности разрыва отношений с Европейским союзом, если он будет вводить санкции. Санкции создают риски для секторов российской экономики.

Вместе с тем глава МИД РФ подчеркивал, что Россия не хочет быть изолированной от мировой жизни.

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Топ комментарии

  • экзорцист
    Уважаемые гансы! То-есть, до теперь ничего странного и непонятного в поведении взбесившихся небыло?! Тогда вы действительно заслуживаете пострадать от пидаРоссов. Самое время проявить озабоченность и обеспокоенность.
  • 5 копійок
    Шо тут не ясно? ПП-2 всьо.
  • экзорцист
    Ты опять здесь, кактус? Вернись в унитаз.
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