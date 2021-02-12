Заявление Лаврова о расторжении отношений Москвы с ЕС "странное и непонятное", - МИД Германии

Министерство иностранных дел Германии удивлено заявлением министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о готовности Москвы разорвать отношения с Евросоюзом.

Об этом заявила представитель МИД Германии Андреа Зассу на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Что касается высказывания российского министра, я могу сказать только, что, с нашей точки зрения, оно есть на самом деле странным и непонятным", - сказала дипломат.

Она напомнила недавнее выступление в Бундестаге министра Гайко Мааса, который отметил желание продолжать сотрудничество с Россией.

Напомним, ранее Лавров заявил о возможности разрыва отношений с Европейским союзом, если он будет вводить санкции. Санкции создают риски для секторов российской экономики.

Вместе с тем глава МИД РФ подчеркивал, что Россия не хочет быть изолированной от мировой жизни.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "На случай, если безумие возобладает": в Кремле объяснили слова Лаврова о разрыве отношений с Евросоюзом