Заявление Лаврова о расторжении отношений Москвы с ЕС "странное и непонятное", - МИД Германии
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Министерство иностранных дел Германии удивлено заявлением министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о готовности Москвы разорвать отношения с Евросоюзом.
Об этом заявила представитель МИД Германии Андреа Зассу на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Что касается высказывания российского министра, я могу сказать только, что, с нашей точки зрения, оно есть на самом деле странным и непонятным", - сказала дипломат.
Она напомнила недавнее выступление в Бундестаге министра Гайко Мааса, который отметил желание продолжать сотрудничество с Россией.
Напомним, ранее Лавров заявил о возможности разрыва отношений с Европейским союзом, если он будет вводить санкции. Санкции создают риски для секторов российской экономики.
Вместе с тем глава МИД РФ подчеркивал, что Россия не хочет быть изолированной от мировой жизни.