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В МИД РФ объяснили слова Лаврова: Россия готова к разрыву с ЕС в случае инициативы Брюсселя

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В МИД РФ объяснили слова Лаврова: Россия готова к разрыву с ЕС в случае инициативы Брюсселя
Россия подтверждает настрой на разрыв отношений с Евросоюзом в том, случае, если на этот шаг пойдет Брюссель, при этом призывает ЕС к равноправному и взаимоуважительному сотрудничеству.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявили в Министерстве иностранных дел России

"Мы готовы к разрыву, если он пройдет по инициативе ЕС", - сказали в МИД РФ.

В то же время, во внешнеполитическом ведомстве РФ призвали Евросоюз к сотрудничеству.

"Со своей стороны настойчиво призываем еэсовцев к равноправному и взаимоуважительному сотрудничеству, о чем и сказал Сергей Лавров", - добавили в министерстве.

Напомним, ранее Лавров заявил о возможности разрыва отношений с Европейским союзом, если он будет вводить санкции. Санкции создают риски для секторов российской экономики.

Вместе с тем глава МИД РФ подчеркивал, что Россия не хочет быть изолированной от мировой жизни.

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Топ комментарии

  • Bogdan_
    "Мы готовы к разрыву" (с)

    та было б неплохо разорвать козломордию на энное кол-во республик
  • vitaliymkua
    Здається кацапи самі злякалися висеру сумного мерина. В МИД РФ объяснили слова Лаврова: Россия готова к разрыву с ЕС в случае инициативы Брюсселя - Цензор.НЕТ 5756
  • jklpqrs
    Довбни, а жить где будете если дорогу в Вену и Лондон закроют? В Воркуте?
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