Украина хочет запустить собственный спутник вместе со Space-X в декабре 2021 года

Для запуска спутника дистанционного зондирования Земли ведутся технические переговоры со SpaceX о совместимости "Сич 2-30 (2-1)" с ракетным носителем компании.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на epravda, Украина ведет переговоры с компанией SpaceX Илона Маска для запуска спутника "Сич 2-30 (2-1)".

По словам вице-премьер-министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского, вскоре станет ясно, возможно ли это осуществить.

Уруский отметил, что сейчас спутник почти готов: "Он требует конечного анализа и эксплуатационных проверок технической готовности к запуску". Он также добавил, что лично побывал в Днепре на "Южмаше", где проверил реальное состояние космического аппарата.

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"Последний раз мы запускали серьезный спутник дистанционного зондирования 10 лет назад. Поэтому действительно это становится важным событием для нас ", - рассказал глава ведомства.