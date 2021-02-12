Разумков подписал законы о Бюро экономической безопасности и о сроках ликвидации налоговой милиции
Документ предусматривает, что Бюро экономической безопасности будет создано как центральный орган исполнительной власти, на который возлагается противодействие правонарушениям, посягающим на функционирование экономики государства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Закон определяет задачи и полномочия этого органа, контроль за его деятельностью, правовой статус, обязанности и ответственность работников, а также основы сотрудничества Бюро с другими учреждениями, предприятиями, организациями.
Как отмечается в пояснительной записке, закон усилит эффективность правоохранительных органов в сфере формирования и использования финансовых ресурсов государства и его экономической безопасности, и как следствие - уменьшение доли теневого бизнеса в Украине и увеличение поступлений налогов и сборов, оптимизация структуры правоохранительных органов, материально-технической базы и сокращение общего количества работников, противодействующих преступности в сфере финансов.
Разумков также подписал закон (проект №4090), устанавливающий сроки ликвидации налоговой милиции в связи с созданием Бюро экономической безопасности Украины.
Закон предусматривает ликвидацию налоговой милиции со дня принятия решения Кабинетом министров о начале деятельности Бюро экономической безопасности Украины, но не позднее 6 месяцев со дня вступления в силу закона "О Бюро экономической безопасности Украины".
Оба закона направлены на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Как сообщалось, Верховная Рада приняла эти законы в конце января.