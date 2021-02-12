Европарламент призывает Еврокомиссию и ЕС оказать поддержку созданию "Крымской платформы", - резолюция

В резолюции об имплементации Соглашения об ассоциации ЕС с Украиной Европейский парламент поддержал создание Крымской платформы. Кроме этого в документе содержится призыв оказать инициативе поддержку.

Об этом говорится в тексте резолюции, принятой в четверг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Европейский Парламент подтверждает свой призыв о (создании. – Ред.) международного формата переговоров для деоккупации Крымского полуострова при активном участии ЕС; призывает вице-президента Еврокомиссии/Высокого представителя Евросоюза и государства-члены ЕС оказать всю необходимую поддержку в создании международной Крымской платформы, обеспечивать координацию, формализацию и систематизацию усилий, направленных на восстановление территориальной целостности Украины; считает важным привлечь Меджлис крымскотатарского народа как единственный международно признанный представительный орган крымских татар к деятельности этой платформы", - сказано в резолюции.

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