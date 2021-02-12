На дом мукачевских пограничников напали контрабандисты: "Или вы с нами, или будут проблемы"
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
"Или вы с нами, или будут проблемы", - с такой угрозой ворвались контрабандисты в дом к охранникам государственной границы Украины.
"Наиболее вероятная причина нападения на пограничников - пресечение махинации табачных контрабандистов на прошлой неделе. Наряд, в состав которого входил один из пострадавших военнослужащих, обнаружил тайник с более чем 20 ящиками сигарет, которые контрабандисты планировали переправить в Венгрию. Законные действия пограничников возмутили дельцов и те, в свою очередь решили отомстить и запугать правоохранителей", - рассказали в Госпогранслужбе.
К месту происшествия вызвали карету скорой помощи и сотрудников полиции. С целью начала досудебного расследования по ч. 2 ст.345 УК "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа" пограничники направили соответствующее сообщение в ГУНП в Закарпатской области, военную прокуратуру Ужгородского гарнизона и Закарпатскую областную прокуратуру. Личности нападавших устанавливаются.
В Госпогранслужбе добавили, что в течение прошлого года зафиксированы 27 фактов применения насилия к личному составу Госпогранслужбы, 3 факта повреждения военного имущества, 9 фактов повреждения имущества военнослужащих Госпогранслужбы и 15 фактов угроз физического насилия в отношении личного состава пограничного ведомства.