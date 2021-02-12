На дом мукачевских пограничников напали контрабандисты: "Или вы с нами, или будут проблемы"

Вчера, 11 февраля, в частный дом, который арендуют два участковых инспектора пограничной службы отделения "Горонглаб" Мукачевского пограничного отряда, ворвались неизвестные, которые применили против военнослужащих газовый баллончик. Нападавшие высказывали угрозы физической расправой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Или вы с нами, или будут проблемы", - с такой угрозой ворвались контрабандисты в дом к охранникам государственной границы Украины.

"Наиболее вероятная причина нападения на пограничников - пресечение махинации табачных контрабандистов на прошлой неделе. Наряд, в состав которого входил один из пострадавших военнослужащих, обнаружил тайник с более чем 20 ящиками сигарет, которые контрабандисты планировали переправить в Венгрию. Законные действия пограничников возмутили дельцов и те, в свою очередь решили отомстить и запугать правоохранителей", - рассказали в Госпогранслужбе.

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К месту происшествия вызвали карету скорой помощи и сотрудников полиции. С целью начала досудебного расследования по ч. 2 ст.345 УК "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа" пограничники направили соответствующее сообщение в ГУНП в Закарпатской области, военную прокуратуру Ужгородского гарнизона и Закарпатскую областную прокуратуру. Личности нападавших устанавливаются.

В Госпогранслужбе добавили, что в течение прошлого года зафиксированы 27 фактов применения насилия к личному составу Госпогранслужбы, 3 факта повреждения военного имущества, 9 фактов повреждения имущества военнослужащих Госпогранслужбы и 15 фактов угроз физического насилия в отношении личного состава пограничного ведомства.