Экс-судье столичного райсуда сообщено о подозрении за лишение прав автомайдановцев, - Офис Генпрокурора
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
По данным следствия, 23 января 2014 года, с целью препятствования проведению митингов и демонстраций, при отсутствии доказательств и обстоятельств, отягчающих ответственность, судья привлек к административной ответственности участников автомайдана по факту невыполнения водителями требований об остановке.
Речь идет о двух участниках колонны транспортных средств, которая 29 декабря 2013 двигалась от ул. Крещатик м. Киева в резиденцию "Межигорье" бывшего Президента Украины. Им был назначен наиболее серьезный из возможных за данное правонарушение вид административного взыскания - лишение права управления транспортным средством.
В дальнейшем апелляционным судом производства были закрыты, а судья решением Высшего совета правосудия уволен с должности.