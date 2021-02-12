Экс-судье столичного райсуда сообщено о подозрении за лишение прав автомайдановцев, - Офис Генпрокурора

Экс-судье одного из районных судов Киева сообщено о подозрении за незаконное препятствование проведению митингов и демонстраций во время Революции Достоинства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, 23 января 2014 года, с целью препятствования проведению митингов и демонстраций, при отсутствии доказательств и обстоятельств, отягчающих ответственность, судья привлек к административной ответственности участников автомайдана по факту невыполнения водителями требований об остановке.

Речь идет о двух участниках колонны транспортных средств, которая 29 декабря 2013 двигалась от ул. Крещатик м. Киева в резиденцию "Межигорье" бывшего Президента Украины. Им был назначен наиболее серьезный из возможных за данное правонарушение вид административного взыскания - лишение права управления транспортным средством.

В дальнейшем апелляционным судом производства были закрыты, а судья решением Высшего совета правосудия уволен с должности.

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