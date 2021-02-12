ГФС пресекла масштабное подпольное производство дизеля
Государственная фискальнаая служба прекратила деятельность крупного незаконного производства дизельного топлива в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба ГФС в пятницу, 12 февраля.
В ходе следствия правоохранители установили, что в течение 2020-2021 годов на территории четырех областей группа лиц организовала сеть по производству и купле-продаже горюче-смазочных материалов. Дельцы работали без разрешения и не платили акцизный налог.
Производство осуществлялось на подконтрольных им обществах и комплексах предприятий- исрлльзовали резервуары для хранения топлива и оборудования.
Нелегальные производства топлива обнаружили в Харьковской, Николаевской, Днепропетровской и Киевской областях.
Как сообщил глава ГФС Вадим Мельник, во время обыска обнаружили черновые записи, 1,2 млн литров дизельного топлива и 10 экспериментальных образцов горюче-смазочных материалов.
Потери бюджета от противоправных действий злоумышленников оцениваются в более чем 10 млн грн налогов.
ГФС направила в суд ходатайство об аресте на имущество дельцов. Расследование продолжается.