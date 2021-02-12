Венгрия начала вакцинацию от коронавируса российским препаратом "Спутник V"

С сегодняшнего дня Венгрия начала вакцинацию от COVID российским препаратом "Спутник V". Эту вакцину на первом этапе получат, в том числе, венгерские военнослужащие.

Об этом заявила главный врач страны Сесилия Мюллер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По ее словам, в первом раунде применения российской вакцины будет использовано около 2 600 доз, которые получат люди в Центральном госпитале Южного Пешта, госпиталях Св. Имре и Св. Иоанна в Будапеште, а также в Медицинском центре Венгерской армии.

Кроме того, Мюллер отметила, что на сегодня в стране насчитывается до 70 случаев заражения британским штаммом COVID-19.

Ранее сообщалось, что Венгрия одобрила применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

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В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет закупать российскую вакцину: "Я считаю, что граждане Украины – это граждане, это люди. И точно, извините за такое сравнение, не кролики. На них экспериментировать мы не имеем права".

Позже правительство опубликовало постановление о запрете экстренной регистрации по ускоренной процедуре российской вакцины от COVID-19 "Спутник V"