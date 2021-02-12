На Харьковщине механика-водителя БМП будут судить за смертельный наезд на военнослужащего, - ГБР

В суд направлено обвинительное заключение в отношении 24-летнего бывшего механика-водителя механизированного батальона воинской части, который нарушил правила вождения боевой машины, что привело к гибели человека.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Досудебным расследованием установлено, что 3 июля 2018 г. военнослужащий за рулем БМП-1П на железнодорожной платформе станции "Коробочкино" из-за небрежности неправильно включил переднюю передачу вместо задней и зажал старшего сержанта между двумя машинами. 42-летний пострадавший получил травмы тела с повреждением легких, позвоночника, печени, селезенки, левой почки, что в дальнейшем привело к острому кровотечению, травматическому шоку и смерти.

Таким образом, военнослужащий обвиняется в нарушении правил вождения боевой машины, повлекшее гибель потерпевшего (ч. 1 ст. 415 УК Украины). В случае доказательства вины ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.

Также читайте: Двум военнослужащим ВСУ сообщено о подозрении в деле о взрыве на складах боеприпасов в Сватово, - ГБР. ФОТОрепортаж

Обвинительный акт направлен в Чугуевский городской суд Харьковской области.