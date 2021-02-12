На детской площадке в Киеве произошел взрыв, погиб человек (обновлено)

В Киеве в Соломенском районе произошел взрыв на детской площадке. В результате происшествия погиб один человек.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции.

Сегодня около 15:00 в полицию Киева поступило сообщение о том, что на детской площадке на Чоколовском бульваре произошел взрыв. На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативные группы Главного и Соломенского управлений полиции, экипажи патрульных полицейских, взрывотехники, кинологи со служебными собаками и врачи.

На месте взрыва обнаружено тело местного жителя, 1971 года рождения. Специалисты профильных служб устанавливают происхождение предмета, который взорвался, а также обстоятельства.

Проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая квалификация этому событию.

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