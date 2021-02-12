Новости

На детской площадке в Киеве произошел взрыв, погиб человек (обновлено)

7 44815
На детской площадке в Киеве произошел взрыв, погиб человек (обновлено)
В Киеве в Соломенском районе произошел взрыв на детской площадке. В результате происшествия погиб один человек.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции.

Сегодня около 15:00 в полицию Киева поступило сообщение о том, что на детской площадке на Чоколовском бульваре произошел взрыв. На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативные группы Главного и Соломенского управлений полиции, экипажи патрульных полицейских, взрывотехники, кинологи со служебными собаками и врачи.

На месте взрыва обнаружено тело местного жителя, 1971 года рождения. Специалисты профильных служб устанавливают происхождение предмета, который взорвался, а также обстоятельства.

Проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая квалификация этому событию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-судье столичного райсуда сообщено о подозрении за лишение прав автомайдановцев, - Офис Генпрокурора

Топ комментарии

  • Amber
    Це вже занадто !
  • Amber
    Як розповіла Вартовим Еспресо очевидиця, чоловік довго сидів на дитячому майданчику, поводив себе не зовсім адекватно. Він представився Віктором Вікторовичем, і розповів, що працює на Кардачах, на радіоринку. чоловік сказав, що життя втратило сенс, хоча в нього четверо дітей, але, на жаль, одну дитину похоронив. Спитав у жінки, чи знає вона, що таке 6 секунд (мався на увазі час від висмикнення чеки до вибуху гранати).

    Жінка не знала, що це таке і не заспокоївши чоловіка пішла по своїх справах.
    А через деякий час пролунав вибух, ймовірно гранати
    . Від отриманих травм чоловік помер на місці!
    . На щастя, на дитячому майданчику більше не було людей і ніхто не постраждав.
    На місці працюють патрульні поліцейські, вибухотехніки, рятувальники, лікарі швидкої та слідчо-оперативна група.
  • Костянтин Болтівець
    знову розбрат сієте , під час війни ...Як щодо спроби порозумітись , в інтересах України ?
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости