Премьер Польши Моравецкий о строительстве "Северного потока-2": "Дарение России очередного инструмента шантажа"

"Северный поток-2" является проектом, который вредит энергетической безопасности Европы и Украины и может стать очередным инструментом шантажа со стороны РФ.

Об этом заявил Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, комментируя интервью Президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера изданию Rheinische Post, в котором он поддержал достройку газопровода "Северный поток-2", мотивируя это также потребностью исторической компенсации Москве за причиненный ущерб в годы Второй мировой войны, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На самом деле, "Северный поток-2" является наихудшей из возможных форм компенсации. Его реализация не выровняет исторических счетов, а только поправит баланс банковских счетов акционеров этого проекта. Попросту говоря, это - инвестиция, которая вредит европейской солидарности. Она является угрозой для безопасности Европы и одного из ее крупнейших соседей - Украины ", - заявил Моравецкий.

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Он добавил, что строительство этого газопровода является "дарением России очередного инструмента шантажа" и свидетельством слабости, а не силы европейской политики.

Моравецкий подчеркнул, что "строительство мостов" между Европой и Россией не может происходить за спиной Центрально-Восточной Европы. "В противном случае это больше будет напоминать минирование моста, а не его укрепление. Это рецепт катастрофы, а не восстановления", - подчеркнул глава польского правительства.

Вместе с тем он назвал позитивным тот факт, что Штайнмайер признал: последствия Второй мировой войны могут влиять на нынешние политические и экономические решения. Он напомнил, что во время войны погибли 6 миллионов поляков, а с землей сравняли более тысячи польских городов и сел, была также утрачена часть бесценных сокровищ национального наследия, однако Польша никогда не получала за это никакой компенсации.

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Как сообщалось, в интервью Rheinische Post Штайнмайер в ответ на вопрос о "Северном потоке-2" заявил, что после длительного ухудшения отношений энергетическое сотрудничество остается "почти последним мостом" между Европой и Россией. Поэтому стоит подумать, "надо ли полностью уничтожать этот мост". По его словам, нужно также принимать во внимание исторический аспект нападения Германии на СССР в 1941 году и то, что во время войны погибли более 20 миллионов граждан Союза. По его мнению, это не оправдывает действий России, но "нужно также принимать во внимание широкую перспективу".