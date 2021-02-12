Украина получит от Европейского инвестбанка 50 млн евро на закупку вакцин и оборудования для центров вакцинации, - Шмыгаль

Украина получит 50 млн евро от Европейского инвестиционного банка на закупку вакцин для населения и современного холодильного оборудования для сети центров вакцинации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Только что подписали соответствующие договоренности с президентом ЕИБ Вернером Хойером в штаб-квартире Банка в Люксембурге. Средства будут выделены из уже имеющегося проекта "Программа развития муниципальной инфраструктуры Украины", - говорится в сообщении.

Также ЕИБ предоставит Украине 270 млн евро на модернизацию международного аэропорта "Борисполь". Средства будут направлены на улучшение энергоэффективности, авиационной безопасности и операционной устойчивости аэропорта.

Отмечается, что сотрудничество с ЕИБ позволит увеличить пассажиропоток до 56 млн в 2040 году.

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