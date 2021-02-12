Печерский суд заметает следы в деле Байдена-Порошенко, - адвокат Головань

Заявление Печерского суда от 29 января о том, будто он не принимал решения по заявлению нардепа от ОПЗЖ Деркача против Байдена и Порошенко - это манипуляция.

Об этом пишет в блоге на "Украинской правде" адвокат пятого Президента Игорь Головань, информирует Цензор.НЕТ.

Он также опубликовал скрин одного из информационных ресурсов Деркача, где есть четкая ссылка на решение Печерского суда от 11 сентября 2020 года.

"Что же за производство прокуроры зарегистрировали 22 января 2021 во исполнение постановления следственного судьи Печерского суда Волковой начиная от 11 сентября 2020?", - спрашивает Головань.

Также читайте: Печерский суд опровергает сообщение Голованя о 2 новых делах против Порошенко и Байдена

"В свое время Деркач представил пеструю схему под названием "DemoCorruption" с портретами не только Джозефа Байдена и Петра Порошенко, но и Барака Обамы, Хиллари Клинтон, Джона Керри, Виктории Нуланд. Ну и Джорджа Сороса, как же без него", - объясняет Головань.

"На той схеме, хоть и мелкими буквами, но указанно то же постановление следственного судьи Печерского районного суда г. Киев Волковой С.Я. № 757/38 675/20-к от 11.09.2020р. Следовательно, и решение Печерского суда, и манипуляции с уголовными производствами является ничем иным, как элементом подрывной операции агентуры государства-агрессора", - отмечает Головань.

"Именно поэтому следственный судья Волкова и еще кое-кто впопыхах заметают следы. Ведь перспектива оказаться вслед за Деркачем и Дубинским в санкционном списке для них вполне реальна. А тот факт, что заявитель Деркач скорое закрытие уголовных производств не обжалует, вполне может свидетельствовать о координации действий российских агентов и жителей украинских властных кабинетов", - резюмирует Головань.

"Торопливое заметание следов не удивляет. Ведь санкции в отношении Деркача символически были применены накануне удовлетворения судьей Печерского суда Волковой его жалобы. А последующее применение санкций к участникам связанной с Деркачем пророссийской сети влияния, явно заставило кое-кого в Печерском суде серьезно задуматься", - убежден адвокат Порошенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Заявление Кузьмина, по которому открывали дело против Порошенко, Обамы и Байдена, базируется на вбросе с ресурса кремлевского пропагандиста Пригожина, - адвокаты



