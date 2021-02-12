Жителя Луганщины Оробия оккупанты "приговорили" к 12 годам тюрьмы якобы за "шпионаж в пользу Украины"

Дмитрий Оробий родом из Алчевска. Он учился в Северодонецке, но не смог найти там работу, и был вынужден вернуться в родной город. Оккупанты забрали его в первый же рабочий день с предприятия, куда он устроился делопроизводителем, и обвинили в шпионаже.

Об этом сообщает "Медийная инициатива за права человека", информирует Цензор.НЕТ.

Дмитрий Оробий - житель оккупированного Алчевска Луганской области был задержан представителями незаконных вооруженных формирований 16 июня 2020 года, а затем обвинен в "шпионаже в пользу Украины".

По словам правозащитников, Оробий учился на факультете политологии и международных отношений Восточноукраинского национального университета им. В. Даля. В университет он поступил в 2014 году. Первый год проучился дистанционно, а после переехал в Северодонецк.

На третьем и четвертом курсах Оробий проходил практику в Луганской областной военно-гражданской администрации в отделе по работе с населением. Его близки отмечают, что Дмитрий был активным, участвовал в различных мероприятиях и выставках как волонтер.

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После завершения обучения найти работу в Северодонецке он не смог, поэтому вернулся домой в оккупированный Алчевск, где жила его семья.

"Сначала работал продавцом в магазине, потом устроился делопроизводителем. Друзья до сих пор не знают, на каком предприятии. Но именно там его и задержали уже в первый рабочий день. Связь с Дмитрием исчезла на несколько месяцев, о его местонахождении не знали ни друзья из Северодонецка, ни родственники в Алчевске - телефон все время не отвечал", - отмечают правозащитники.

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Позже неизвестные пришли в семью Оробия с обыском - просматривали его конспекты, изъяли флешки и сообщили родным, что парня удерживали в помещении так называемого министерства госбезопасности в Луганске якобы за то, что он пытался устроиться на работу, чтобы шпионить.

В сентябре родным позвонил "адвокат" и сообщил, что Дмитрий "был завербован СБУ, пытался влиться во "власть", а следовательно, совершил "госизмену" и.

В СИЗО Оробия перевели в декабре 2020 года, тогда же "дело" передали в "верховный суд", который в закрытом процессе его рассмотрел.

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5 февраля 2021 года "суд" вынес "приговор" - 12 лет лишения свободы.