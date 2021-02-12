Минобразования предлагает школам перейти на дистанционную форму обучения из-за непогоды

В связи со сложными погодными условиями и снижением температуры воздуха, Министерство образования и науки Украины рекомендует принять неотложные меры, направленные на сохранение здоровья детей и надлежащую организацию образовательного процесса.