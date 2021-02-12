Военнослужащих будут вакцинировать во временных пунктах прививки, - санврач Минобороны

Военнослужащих ВСУ будут вакцинировать на территории воинских частей во временных пунктах прививки. Для проведения массовой кампании вакцинации уже подготовлены 64 прививочных бригады.

Об этом рассказал главный государственный санитарный врач Министерства обороны Украины, подполковник медицинской службы Сергей Моргун, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"В Вооруженных Силах Украины разработан и утвержден план проведения вакцинации личного состава, согласно которому на первом этапе прививочной кампании будет проведена иммунизация военнослужащих, выполняющих боевые (специальные) задачи в составе Операции объединенных сил и которые спланированы к очередной ротации в состав ООС, а также медицинского персонала, работающего в учреждениях здравоохранения в системе Минобороны и принимает непосредственное участие в мероприятиях по противодействию эпидемии коронавирусной болезни COVID-19", - сообщил Моргун.

По его словам, для проведения массовой кампании по иммунизации личного состава ВСУ уже определено 64 прививочных бригады. Отмечается, что будут развернуты временные пункты прививки, работа которых регламентирована несколькими приказами Минздрава.

Отвечая на вопрос обеспечат ли вакциной армию в полном объеме при получении первой партии вакцин, Моргун сообщил: "По информации, полученной от Минздрава Украины и ГУ "Центр общественного здоровья", первая партия вакцин (117 тыс. доз) производителя BioNTech/Pfizer, в рамках "первой волны" I этапа, рассчитана для вакцинации 58500 человек. Речь идет о медицинских работниках и персонале, которые работают в учреждениях Минздрава Украины, где оказывают стационарную помощь больным коронавирусной болезни COVID-19, и работниках экстренной медицинской помощи и других медработниках, непосредственно задействованных в противодействии пандемии COVID-19. В рамках "первой волны" I этапа для нужд ВС Украины вакцина BioNTech / Pfizer не предусмотрена".

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