Кива рассказал, как его деда в 1945 "расстреляли жители Львова": "Дед выжил, но память об этом осталась"

Нардеп ОПЗЖ Илья Кива рассказал историю своего деда, которого отправили во Львов, где его якобы расстреляли местные жители.

Как передает Цензор.НЕТ, в комментариях под своим постом Кива рассказал о своем дедушке, которого отправили во Львов, "где его расстреляли местные жители".

Далее цитата с сохранением авторской пунктуации и орфографии.

"Мой дед - Герой Советского Союза Кива Филипп Денисович пройдя всю войну в 45 году был так же отправлен во Львов где его расстреляли местные жители, Дед выжил но память об этом осталась. У них фашизм в крови который регулируется только страхом!" - говорится в сообщении нардепа.

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