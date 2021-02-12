Избиение стоматологом детей в Ривном: полиция начала расследование

Полиция в Ривненской области начала расследование в отношении врача-стоматолога, которую обвиняют в избиении детей на рабочем месте.

Пресс-секретарь отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции в Ривненской области Мария Юстицкая сообщила, что накануне в полицию поступило два заявления, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

Отмечается, что в первом заявлении 28-летняя жительница сообщила, что после визита к стоматологу в одной из частных клиник Ривного у восьмилетней дочери она обнаружила гнойную рану губы.

По факту ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей медицинским работником сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 140 Уголовного кодекса Украины, что наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Также в полицию обратилась 36-летняя жительница города Костополя, которая сообщила, что во время лечения зубов в частной стоматологической клинике врач нанесла телесные повреждения ее 5-летнему ребенку.

По факту умышленного легкого телесного повреждения полицейские начали расследование по предварительной правовой квалификации ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины. Если вину женщины докажут, ей грозит штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок до двухсот часов, или исправительные работы на срок до одного года.

В рамках уголовных производств назначены судебно-медицинские экспертизы.

"Кроме того, обнаруженная во время мониторинга сети Интернет информация об избиении врачом детей на рабочем месте, будет зарегистрирована и будет рассматриваться в ходе начатых досудебных расследований. Сейчас два заявления граждан, которые поступили по этому поводу не имеют отношения к кадрам насилия над детьми, распространенными в Интернете", - рассказала Юстицкая.

Она допускает, что записи сделаны ранее и касаются избиения других детей. Поэтому, как прогнозируют в полиции, в этом деле могут быть выявлены новые факты.

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