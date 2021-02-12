Имея дело с Россией, ЕС проявляет слабость, - The Economist
Об этом пишет The Economis, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".
На пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров охарактеризовал ЕС как "ненадежного партнера", тогда как Боррель стоял рядом. Боррель даже не настаивал на посещении Навального в тюрьме. Кроме того, пока европейский дипломат все еще находился в Москве, появились новости о том, что российское правительство выслало дипломатов из Германии, Польши и Швеции за участие в акциях протеста.
"Отношения с Россией являются наиболее актуальной внешнеполитической проблемой, с которой столкнулся ЕС. Однако, именно касательно этой проблемы у ЕС нет согласованности. Несмотря на то, что члены ЕС не всегда могут договориться, как лучше вести себя с Китаем или как строить отношения с Америкой, по вопросу России они безнадежно разделены", - подчеркивает издание.
"Россия может быть потенциальным или даже необходимым союзником, деловой возможностью или экзистенциальной угрозой, в зависимости от того, находитесь ли вы в Париже, Берлине или Варшаве. Вопросы внешней политики ЕС всегда были противоречивыми, особенно в отношении Москвы", - следует из статьи.
В издании подчеркивают, что внешняя политика часто базируется на прагматизме. Когда дело касается России, президент Франции Эммануэль Макрон поддерживает тактику коммуникации и сомневается, что жесткие действия могут принести много пользы. Хотя подобные замечания могут быть умными с точки зрения политической дипломатии, но то, что Франция потеряла свою решимость перед Россией совсем не радует. В Германии экономика решает вопрос геополитики. "Северный поток-2" - трубопровод, идущий от России до Германии, подрывает широкую стратегию ЕС, который стараться меньше полагаться на Россию в энергетике, но даже несмотря на это, проект сохраняет поддержку правительства Германии.
Канцлер Германии Ангела Меркель удивила своих критиков, рассматривая вариант введения санкций против России. Такой подход Европы к Кремлю разделяет предположение, что ЕС не может влиять на Россию и является фактически бессильным.
"Имея дело с Россией, ЕС почему-то проявляет слабость. Европейские правительства имеют инструменты для противодействия агрессии России, такие как санкции против приближенных лиц к российскому президенту Владимиру Путину, или отмена "Северного потока-2". То, чего на самом деле не хватает ЕС, так это политической силы воли для использования имеющихся мощных инструментов. Европа действительно может стать более жесткой в отношениях с Кремлем благодаря недавним действиям России...Возможно, в параллельной реальности Россия могла бы быть миролюбивым членом G8, но, к сожалению, в современном мире все наоборот", - подчеркивают в издании.