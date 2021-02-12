Новости • Агрессия России против Украины

На Донетчине 15 граждан получат по 275 тыс. грн компенсации за разрушенное в результате агрессии РФ жилье, - Минреинтеграции

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На Донетчине 15 граждан получат по 275 тыс. грн компенсации за разрушенное в результате агрессии РФ жилье, - Минреинтеграции
Комиссия по рассмотрению вопросов, связанных с предоставлением денежной компенсации пострадавшим, жилые дома (квартиры) которых разрушено в результате чрезвычайной ситуации военного характера, вызванной вооруженной агрессией Российской Федерации в Донецкой области принял решение о предоставлении денежной компенсации и включения в обобщенный список 15 пострадавших, являются владельцами 13 объектов разрушенного жилья.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

15 пострадавших получат компенсацию на общую сумму 3 575 000 гривен, что в среднем составляет 275 000 гривен на разрушенный объект.

Четыре разрушенных объекта находятся в городе Славянск, три - в городе Марьинка, 2 - в селе Широкино, 1 - в селе Пески, 1 - в селе Серебрянка, 1 - в городе Авдеевка, 1 - в поселке Зайцево.
15 пострадавших получат компенсацию на общую сумму 3 миллиона 575 000 гривен, что в среднем составляет 275 000 гривен на разрушенный объект.

В Минреинтеграции отмечают, что с момента начала работы комиссий - 18 ноября 2020 года,было принято решение о предоставлении выплат 74 пострадавшим, которые являются владельцами 67 объектов жилого фонда в Донецкой и Луганской области. Общая сумма выплат составляет 19,9 млн грн.

В этом году Минреинтеграции увеличит финансирование программы компенсации за разрушенное в результате вооруженной агрессии РФ жилье. Ожидается, что компенсацию получат более 300 семей.

Топ комментарии

  • Виктор Пользователь
    Тобто звали *****,***** прийшов зруйнував,а платити повинні ми? Гарна виходить арифметика. На Донетчине 15 граждан получат по 275 тыс. грн компенсации за разрушенное в результате агрессии РФ жилье, - Минреинтеграции - Цензор.НЕТ 483
  • Иннокентий beer
    Разрушают балалайки, а платит за это Украина?
  • Frol Fedoroff
    Неоднозначное решение. Безусловно своих граждан надо поддерживать. Но сейчас попрут из ОРДЛО "пострадавшие" за компенсацией. Пенсии же от карателей получают, в вузах детишки учатся. Вот еще и прививки бесплатные для "кормильцев" обещают. А не эти ли кормильцы радовались, когда наших пленных пацанов по оккупированному Донецку вели?
    На Донетчине 15 граждан получат по 275 тыс. грн компенсации за разрушенное в результате агрессии РФ жилье, - Минреинтеграции - Цензор.НЕТ 3721
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