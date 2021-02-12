На Донетчине 15 граждан получат по 275 тыс. грн компенсации за разрушенное в результате агрессии РФ жилье, - Минреинтеграции
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
15 пострадавших получат компенсацию на общую сумму 3 575 000 гривен, что в среднем составляет 275 000 гривен на разрушенный объект.
Четыре разрушенных объекта находятся в городе Славянск, три - в городе Марьинка, 2 - в селе Широкино, 1 - в селе Пески, 1 - в селе Серебрянка, 1 - в городе Авдеевка, 1 - в поселке Зайцево.
15 пострадавших получат компенсацию на общую сумму 3 миллиона 575 000 гривен, что в среднем составляет 275 000 гривен на разрушенный объект.
В Минреинтеграции отмечают, что с момента начала работы комиссий - 18 ноября 2020 года,было принято решение о предоставлении выплат 74 пострадавшим, которые являются владельцами 67 объектов жилого фонда в Донецкой и Луганской области. Общая сумма выплат составляет 19,9 млн грн.
В этом году Минреинтеграции увеличит финансирование программы компенсации за разрушенное в результате вооруженной агрессии РФ жилье. Ожидается, что компенсацию получат более 300 семей.