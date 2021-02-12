"Не сделано в Украине": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят, готова ли страна к началу вакцинации
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В ток-шоу выяснят, чем нас будут вакцинировать, почему многомиллионные тендеры достаются иностранным компаниям, а не украинским, а также поддерживает ли власть украинских производителей.
Гостями нового выпуска станут:
- Кирилл Тимошенко, заместитель руководителя Офиса Президента Украины;
- Максим Степанов, министр здравоохранения Украины;
- Ольга Голубовская, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца, заслуженный врач Украины;
- Борис Донской, иммунолог лаборатории иммунологии Института педиатрии, акушерства и гинекологии им. О. Лукьяновой;
- Михеил Саакашвили, председатель Исполнительного комитета реформ, президент Грузии (2004-2013);
- Владимир Гройсман, премьер-министр Украины (2016-2019);
- Игорь Петрашко, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины;
- Александр Данилюк, министр финансов Украины (2016-2018);
- Михаил Радуцкий, народный депутат, "Слуга народа", председатель Комитета ВР Украины по вопросам здоровья нации;
- Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии "Оппозиционная Платформа - За жизнь";
- Александра Устинова, народный депутат, "Голос", член комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности;
- Олег Ляшко, лидер "Радикальной партии";
- Андрей Садовый, мэр Львова;
- Игорь Терехов, и.о. городского головы Харькова, секретарь Харьковского городского совета;
- Руслан Марцинкив, городской голова Ивано-Франковска,
- Дмитрий Олейник, председатель Федерации работодателей Украины;
- Владимир Приходько, председатель наблюдательного совета, президент ПАО "Крюковский вагоностроительный завод".