"Не сделано в Украине": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят, готова ли страна к началу вакцинации

Сегодня, 12 февраля, в 21:00, в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" будут обсуждать вопрос о том, готова ли Украина к началу вакцинации уже через несколько дней.