1 украинский воин ранен, наемники РФ открывали огонь возле Водяного, в районе Золотого-4 беспилотник оккупантов сбросил 2 выстрела ВОГ-17, - пресс-центр ОС

В течение текущих суток, 12 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксированы 7 нарушений режима прекращения огня со стороны наемников РФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье. На обстрелы со стороны противника наши воины дали адекватный ответ.

На этом же направлении, вблизи Павлополя, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил ранения один военнослужащий из состава Объединенных сил. Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Возле Павлополя на неизвестном взрывном устройстве подорвался украинский воин, - пресс-центр оперативно-тактической группировки "Восток"

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", дважды применив беспилотный летательный аппарат российско-оккупационные войска сбросили два выстрела ВОГ-17 у позиций Объединенных сил рядом с населенным пунктом Золотое-4. А вблизи Новолуганского был зафиксирован пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения, который был вовремя подавлен с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

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