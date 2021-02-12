Жена Медведчука Марченко владеет около 8% в структуре собственности "1+1", это не нарушение, - Нацсовет ТРВ

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания проверил каналы группы "1+1" на наличие в структуре собственности жены Медведчука и не нашел нарушений.

Об этом сообщил ответственный секретарь Нацсовета Юрий Зиневич, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Детектор Медиа".

Проверки регулятор назначил 12 ноября по результатам обращения исполнительного директора организации "Центр противодействия коррупции" Каленюк Дарьи Николаевны и коллективного обращения группы общественных организаций ̶ "Института массовой информации", "Детектор медиа", "Института демократии им. Пилипа Орлика".

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Эти обращения касались информации из декларации народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука за 2019 год о том, что его жена Оксана Марченко является конечной бенефициарной владелицей оффшорной компании Bolvik Ventures Ltd, которая опосредованно владеет долями каналов "1+1", "2+2" и ТЕТ.

По словам Зиневича, регулятор получил объяснения и документы по собственности от компании. Согласно этим данным, доля компании Bolvik Ventures LTD в структуре собственности "1+1" составляет 24,51%. Контролерами Bolvik Ventures LTD являются три физических лица - Игорь Суркис (с долей 33,34%), Леонид Ашкенази (с долей 33,33%) и Оксана Марченко (с долей 33,33%).

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"Соответственно, доля владения уставным капиталом каждого из физических лиц составляет по 8%, что не является существенным участием и не отражается в структуре собственности", - пояснил Зиневич - "Поэтому, учитывая представленную структуру собственности и объяснения компании, проверка не установила нарушений".