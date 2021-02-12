В первом полугодии планируется приватизация Объединенной горно-химической компании, завода "Большевик" и President Hotel, - замглавы ФГИ Елейко

Фонд государственного имущества запланировал приватизацию в первом полугодии 2021 года трех крупных объектов.

Об этом в интервью Суспільному рассказал заместитель председателя Фонда государственного имущества Тарас Елейко, информирует Цензор.НЕТ.

"Нам надо сдвинуть этот большой камень с места и провести первые аукционы по большой приватизации. Мы сейчас находимся в подготовке, на первое полугодие мы поставили (на приватизацию. - Ред.) три объекта", - отметил он.

По словам Елейко, среди них - Государственное предприятие "Объединенная горно-химическая компания" (ОГКХ), завод "Большевик" и четырехзвездочный "Президент отель". Сроки аукционов будут определяться тем, когда правительство утвердит условия продажи.

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"Сейчас на самой стадии готовности - это ОГХК и "Большевик". Один из них - если все будет хорошо, - должен быть одним из первых", - добавил чиновник.

Как отметил Елейко, потенциальные инвесторы проявляют большой интерес к этим объектам, однако для проведения аукциона необходимо соответствующее решение Верховной Рады, которое снимет имеющийся запрет на приватизацию.

"Очень многие инвесторы говорят: вы подготовили объект к приватизации, но запрещено проведение продажи. Поэтому у нас будет полная картина, когда Рада снимет этот запрет, тогда мы сможем откровенно с инвесторами говорить и действительно собирать полностью весь интерес", - подчеркнул он .

По словам чиновника, участие инвестора в аукционе также связано со значительными затратами.

"Для инвестора принять решение - участвовать или нет в аукционе, особенно по большой приватизации, - это также достаточно затратный процесс. То есть, чтобы оценить, сколько стоит объект большой приватизации, инвестор всегда нанимает свою команду юристов, аналитиков, свою команду банкиров. Конечно, все материалы, подготовленные советниками, изучают еще раз, изучают первичную документацию и делают оценку его внутренне, строят модели", - пояснил Елейко.

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