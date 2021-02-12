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Президент Туркменистана Бердымухамедов назначил сына вице-премьером

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Президент Туркменистана Бердымухамедов назначил сына вице-премьером
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов назначил своего 39-летнего сына Сердара заместителем Председателя Кабинета Министров, председателем Высшей контрольной палаты Туркменистана.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Новая должность вице-премьера была введена постановлением главы государства 11 февраля 2021 года. Также Сердар введён в состав Государственного совета безопасности Туркменистана.

В обязанности вице-премьера входит работа по внедрению цифровой системы и инновационных технологий во все отрасли производства, в систему госуправления и общественного устройства, а также осуществление контроля над этой деятельностью.

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С 7 февраля 2020 года Сердар Бердымухамедов занимал должность министра промышленности и строительного производства Туркменистана.

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Топ комментарии

  • Igr 44
    полная рухнама. но туркменам нравится.

    это как коленька - новый болотный царек.
  • Борис Дородный 1bb0013f
    Та там это в порядке вещей уже 3 тысячи лет. Всех устраивает там. Не стоит такие новости выдавать за новости. Там предыдущий бай соль, муку и что то ещё даром раздавал. И это тоже в порядке вещей там. Или за газ не платили вроде. При той погоде что там возможно это. Туркмены самодостаточная нация. Они в кацапию на заработки не ездили массово.
  • Alex_dos
    Шокодненький смог своего в депутаты только засунуть. От лузер.
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