Институт нацпамяти все же подает апелляцию на отмену переименования пр. Московского в пр. Бандеры

Украинский институт национальной памяти подаст апелляцию на решение Окружного административного суда Киева от 28 января 2021 об отмене переименования ряда улиц Киева.

Об этом сообщает пресс-служба УИНП, информирует Цензор.НЕТ.

"Речь идет не только о проспекте Степана Бандеры, а о целом ряде улиц, которые были переименованы в честь совершенно разных исторических фигур - от военных Армии УНР, таких как Алексей Алмазов и Михаил Емельянович-Павленко, до писателя-шестидесятника Евгения Гуцало и известного врача, педагога и гуманиста Януша Корчака, погибшего от рук нацистов. Все переименование без исключения попали под решение суда. Институт готовится подать апелляционную жалобу", - цитирует пресс-служба главу Института национальной памяти Антона Дробовича.

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Он напомнил о судебных процессах вокруг переименования проспекта Маршала Жукова в проспект Петра Григоренко в Харькове.

"У нас уже были решения судов первой инстанции, которые потом отменяют апелляционные суды", - сказал Дробович.

Ранее глава УИНП говорил, что Институт не будет подавать апелляцию, потому что это прерогатива Киевсовета.

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Напомним, 11 февраля Окружной административный суд города Киева аннулировал решение городских властей о переименовании Московского проспекта в честь Степана Бандеры.