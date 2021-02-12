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Институт нацпамяти все же подает апелляцию на отмену переименования пр. Московского в пр. Бандеры

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Институт нацпамяти все же подает апелляцию на отмену переименования пр. Московского в пр. Бандеры
Украинский институт национальной памяти подаст апелляцию на решение Окружного административного суда Киева от 28 января 2021 об отмене переименования ряда улиц Киева.

Об этом сообщает пресс-служба УИНП, информирует Цензор.НЕТ.

"Речь идет не только о проспекте Степана Бандеры, а о целом ряде улиц, которые были переименованы в честь совершенно разных исторических фигур - от военных Армии УНР, таких как Алексей Алмазов и Михаил Емельянович-Павленко, до писателя-шестидесятника Евгения Гуцало и известного врача, педагога и гуманиста Януша Корчака, погибшего от рук нацистов. Все переименование без исключения попали под решение суда. Институт готовится подать апелляционную жалобу", - цитирует пресс-служба главу Института национальной памяти Антона Дробовича.

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Он напомнил о судебных процессах вокруг переименования проспекта Маршала Жукова в проспект Петра Григоренко в Харькове.

"У нас уже были решения судов первой инстанции, которые потом отменяют апелляционные суды", - сказал Дробович.

Ранее глава УИНП говорил, что Институт не будет подавать апелляцию, потому что это прерогатива Киевсовета.

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Напомним, 11 февраля Окружной административный суд города Киева аннулировал решение городских властей о переименовании Московского проспекта в честь Степана Бандеры.

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    А тією суддею має зайнятись СБУ.
    Сєпарня взагалі розслабилась... От до чого країну довели.
  • Cheba AtWork
    КГГА может переименовать улицу во второй раз, и в третий, и в 50-й. Имеет полное право, это их сфера деятельности и их сфера ответственности. В результате все при деле, все смеются. Судьи за слушания дела и за "постанову", которой запросто можно подтереться, потому что она выходит за рамки здравого смысла, получат сотни тысяч гривен оклада. Где-то в селе умрет одинокая бабулька, к которой не приедет скорая, потому что у неё нет денег на бензин...
  • Cheba AtWork
    Куда уходят мои налоги, который я плачу. На оклад в 400тыс гривен судье, который возомнил себе то, что он лично должен определять, как называются улицы в моем городе. На многомиллионные ремонты в здании суда, на шестисотые мерседесы для его толстой жопы и на смазливых "секретарш". Но вы, лохи, платите больше налогов, ещё больше налогов, отдайте уже наконец всё, что у вас есть, и идите подыхать под забором. Мне одному кажется, что такое положение дел не может продолжаться вечно?
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