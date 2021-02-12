Зеленский поручил подготовить заседание СНБО на 19 февраля, часть вопросов будет рассмотрена в закрытом режиме
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Президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову начать подготовку заседания СНБО.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.
Заседание СНБО должно состояться 19 февраля в помещении Офиса Президента.
"Плануется обсудить комплекс вопросов, часть из которых будет рассмотрен в закрытом режиме", - говорится в сообщении.