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Зеленский поручил подготовить заседание СНБО на 19 февраля, часть вопросов будет рассмотрена в закрытом режиме

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Зеленский поручил подготовить заседание СНБО на 19 февраля, часть вопросов будет рассмотрена в закрытом режиме
Президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову начать подготовку заседания СНБО.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.

Заседание СНБО должно состояться 19 февраля в помещении Офиса Президента. 

"Плануется обсудить комплекс вопросов, часть из которых будет рассмотрен в закрытом режиме", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
    мощя !!!
    ух....вернулся на побывку с передовой...ща хвосты паркетным накрутит...в закрытом режиме)))
  • Alex Newman
    Зеленський доручив підготувати засідання РНБО на 19 лютого, частину питань буде розглянуто в закритому режимі - Цензор.НЕТ 5970
  • саша паламарчук
    Зеленский поручил подготовить заседание СНБО на 19 февраля, часть вопросов будет рассмотрена в закрытом режиме - Цензор.НЕТ 2896
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