Главные новости 12 февраля: потери на Донбассе, Россия угрожает порвать с Евросоюзом

На Донбассе продолжают гибнуть защитники Украины, Лавров угрожает ЕС разрывом отношений, активисты встали на защиту пр. Бандеры, дед Кивы "выжил после расстрела", - главные новости Украины и мира 12 февраля.

Что происходит на Донбассе

Накануне вечером в результате обстрела на Донбассе погиб 24-летний защитник Украины Владислав Лященко. Сегодня еще один защитник Украины подорвался на неизвестном взрывном устройстве рядом с Павловолем - он жив и находится в госпитале. Кроме этого, оккупанты сбросили на позиции защитников Украины выстрелы ВОГ-17.

Зеленский записал видео о посещении передовой. "Сегодня ровно 200 дней со дня объявления режима прекращения огня. И нам не так просто его придерживаться, и мы не зря сегодня здесь", - сказал президент.

Советник главы ОП Алексей Арестович утверждает, что Украина целенаправленно не отменяет перемирие. "Мы очень хорошо знаем, что мы делаем, и куда заводим дерзкого кремлевского мишку", - утверждает Арестович.

Россия пригрозила разрывом отношений с Евросоюзом

"Россия не хочет быть изолированной от мировой жизни. Но надо быть готовым к этому. Хочешь мира - готовься к войне", - заявил глава российского МИДа Сергей Лавров. После этого заявления в России резко подешевел рубль. Позднее в МИД РФ пояснили, что сами разрывать отношения с Брюсселем не собираются, но готовы к разрыву, если его инициирует Евросоюз.

СБУ поймала российских шпионов

Контрразведчики СБУ разоблачили двух украинских граждан, которые были завербованы ФСБ РФ. Они собирали секретные сведения о боеготовности и обеспечении вооруженных сил Украины. Агентов поймали, когда они передавали "тайные" документы подставным лицам.

А на Луганщине оккупанты "приговорили" к 12 годам за решеткой жителя Алчевска. Он закончил вуз в Северодонецке, но не нашел там работу и был вынужден вернуться на оккупированную территорию. Стоило Дмитрию Оробию устроиться делопроизводителем, как в первый же день с рабочего места его забрали боевики.

Страсти вокруг проспекта Бандеры

Активисты пикетировали Окружной админсуд столицы, протестуя против отмены решения КГГА о переименовании пр. Московского в пр. Бандеры. Глава института нацпамяти Дробович сначала сказал, что его учреждение не будет подавать апелляцию на решение ОАСК, но после передумал: апелляция будет.

Кива рассказал о якобы расстрелянном во Львове деде. Который выжил.

Нардеп ОПЗЖ написал в соцсети следующее (орфография сохранена): "Мой дед - Герой Советского Союза Кива Филипп Денисович пройдя всю войну в 45 году был так же отправлен во Львов где его расстреляли местные жители, Дед выжил но память об этом осталась".

Зеленский перепутал Китай и Непал

Президент Украины поздравил главу КНР Си Цзиньпиня с Новым годом по восточном календарю, но опубликовал фото столицы Непала - Катманду.