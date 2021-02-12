Только 30% депутатов областных и городских советов смогли переизбраться на последних местных выборах, - ОПОРА

На выборах в 2020 году в местные советы переизбрались менее трети депутатов предыдущего созыва.

Об этом сообщает гражданская сеть "Опора", информирует Цензор.НЕТ.

"В целом среди 1659 депутатов областных советов только 477 были избранниками в предыдущем созыве по данным Центральной избирательной комиссии. Таким образом, в 2020 году в областные советы переизбрались только 28,75% депутатов ", - говорится в сообщении.

В разных регионах Украины "успехи" у депутатов были разными. Так, наиболее консервативной в этом плане оказался Ивано-Франковский областной совет, где в 2020 году депутатами стали 44% избранников из предыдущего состава. Немного скромнее показатели в Житомирской, Хмельницкой и Черкасской областных советах - 37,5%.

Менее 25% депутатов переизбрались в 4 из 22 областных советов: Полтавской - 23,8%, Винницкой - 22,6%, Запорожской - 21,4% и Днепропетровской - лишь 20%. В количественном показателе больше повторно выиграли выборы 38 депутатов Харьковского областного совета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выборы мэра Харькова пройдут осенью, - замглавы ОП Тимошенко

По подсчетам ОПОРЫ, среди депутатов городских советов областных центров переизбрались 30,8% депутатов или 385 из 1248 человек (для Киевской области во внимание бралась Белая Церковь, для Донецкой - Краматорск).

"Самый высокий уровень "доверия" у депутатов городского совета Ивано-Франковска - 47,6% избранников предыдущего созыва. Немного ниже показатели в Сумском городском совете - 45,2%, Днепровском - 43,75% и Одесском - 40,6%. Больше всего обновились городские советы Полтавы - только 14,3% депутатов предыдущего созыва, Черкасс - 14,3% и Николаева - 11,1%", - рассказали в сети.

В количественном показателе лидерами по повторно выигранными выборами являются депутаты Киева - 46 из 120 мандатов.

Читайте: Кандидата в депутаты Киевсовета будут судить за организацию "сетки" подкупа избирателей, - прокуратура

Напоминаем, местные выборы состоялись в Украине 25 октября 2020 г.