Вакцинация от COVID-19 станет самой масштабной в истории Украины, - Степанов

Украину ожидает самая масштабная вакцинация в истории страны.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

Он подчеркнул, что Украина будет использовать вакцины как минимум 4 компаний: Pfizer, Sinovac, Novavac, AstraZeneca. Перечень вакцин может быть расширен, когда другие компании закончат третий этап клинических исследований своих вакцин.

"Я хочу, чтобы мы понимали: такой масштабной вакцинации страна никогда в жизни не проходила. Нам в очень сжатые сроки нужно предоставить возможность доступа к вакцине всем без исключения гражданам страны старше 18 лет. И мы хотим это сделать в течение 2021 года", - сказал Степанов.

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Он отметил, что ситуация, в которой сделать прививку от коронавируса готовы, согласно соцопросам, 50% украинцев - "это еще неплохо".