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Вакцинация от COVID-19 станет самой масштабной в истории Украины, - Степанов

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Вакцинация от COVID-19 станет самой масштабной в истории Украины, - Степанов
Украину ожидает самая масштабная вакцинация в истории страны.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

Он подчеркнул, что Украина будет использовать вакцины как минимум 4 компаний: Pfizer, Sinovac, Novavac, AstraZeneca. Перечень вакцин может быть расширен, когда другие компании закончат третий этап клинических исследований своих вакцин.

"Я хочу, чтобы мы понимали: такой масштабной вакцинации страна никогда в жизни не проходила. Нам в очень сжатые сроки нужно предоставить возможность доступа к вакцине всем без исключения гражданам страны старше 18 лет. И мы хотим это сделать в течение 2021 года", - сказал Степанов.

Также на Цензор.НЕТ: 600 мобильных бригад подготовили для проведения первого этапа вакцинации, - замглавы ОП Тимошенко

Он отметил, что ситуация, в которой сделать прививку от коронавируса готовы, согласно соцопросам, 50% украинцев - "это еще неплохо".

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Топ комментарии

  • q4ma
    Самое масштабное нае---во украинцев. Верю.
  • belge
    Те, у кого хватает ума собственные выводы делать из того, что они видят, а не глотать, разинув рот, всякое фуфло, которое из телевизора насыпают.
  • belge
    Вакцинация от COVID-19 станет самой масштабной в истории Украины, - Степанов

    Никто к вам своими ногами добровольно не пойдёт. Кроме самых упоротых, с лапшой на ушах. Вакцинация от COVID-19 станет самой масштабной в истории Украины, - Степанов - Цензор.НЕТ 5037
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