Узбекистан перейдет на латиницу с 2023 года

В Узбекистане с 1 января 2023 года во всех организациях будет внедрена практика использования узбекского алфавита на латинской графике при разработке, принятии и публикации делопроизводственных и других документов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

10 февраля было принято постановление правительства Узбекистана по данному вопросу. Кроме того, утверждена "дорожная карта" постепенного перехода к узбекскому алфавиту на основе латиницы.

Согласно постановлению, проект постановления правительства об утверждении "Правил орфографии узбекского языка" будет разработан на основе новой редакции узбекского алфавита на латинице.

"Дорожной картой" также намечен полный перевод на усовершенствованный алфавит на латинской графике официальных вебсайтов, удостоверяющих личность документов, ID-карт, рабочих бумаг и различных бланков, названий мест, улиц, наименований, названий организаций, вывесок, средства массовой агитации, рекламы и объявлений.

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Кроме того, все центральные и местные средства массовой информации, сайты, издательства и типографические предприятия должны будут полностью перейти на латиницу.