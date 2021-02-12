Нардеп потеряет мандат, если суд признает его виновным в "кнопкодавстве", – Разумков

Народный депутат Украины потеряет свои полномочия, если суд признает его виновным в неперсональном голосовании, что является уголовным правонарушением.

Об этом заявил глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВР.

"Кнопкодаство – это уголовное преступление, поэтому решение будет принято в рамках действующего Уголовно-процессуального Кодекса. Если вступает в силу решение суда, то народный депутат перестает быть народным депутатом Украины. Фактически автоматически", – пояснил спикер парламента.

Разумков отметил, что ВР комплексно подходит к вопросу борьбы с кнопкодавством и уже есть первые решения.

"Места на задних рядах, которые не закреплены за народными депутатами и где, возможно, происходили такие позорные явления, отключены от системы "Рада". Надеемся, что в ближайшее время нам удастся привязать карточку депутата к конкретному месту. И мы фактически сможем видеть, с какого места или за кого проголосовал тот или иной нардеп ", - уверен Разумков.

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Председатель ВР также добавил, что планируется дополнительно установить четыре камеры видеонаблюдения в зале пленарных заседаний.

Вместе с тем он отметил, что в нынешнем созыве Рады кнопкодавство имеет единичный характер. "Но руководство парламента прилагает усилия, чтобы полностью избавиться от таких случаев", – подчеркнул Разумков.

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