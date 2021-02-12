ОП не планирует создавать новую партию вместо "Слуги народа", - замглавы ОП Тимошенко
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Заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко назвал слухами сообщения о возможном создании новой политсилы на базе партии "Наш край".
Об этом он сказал, отвечая на вопрос журналиста программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.
"Это все слухи, и партия "Слуга народа" - это известный бренд, партия, с которой приходила новая власть фактически в Украину. Поэтому в Офисе Президента вообще не рассматривается вопрос о другом каком-то проекте или строительстве новой партии. Поэтому это все слухи", - сказал Тимошенко.
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