Дубинского могут лишить статуса главы "слуг народа" Киевщины, - Кирилл Тимошенко

Попавшего под санкции США и исключенного из парламентской фракции "Слуга народа" нардепа Александра Дубинского могут лишить должности руководителя ячейки партии в Киевской области.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" сказал заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, информирует Цензор.НЕТ.

"В партии будет, я так понимаю, в ближайшие дни какое-то собрание по этому поводу, они будут решать вопрос именно по главе Киевского областного отделения партии "Слуга народа"", - сказал Тимошенко.

Он уточнил, что партию собирают специально для решения этого вопроса.

"Именно и будет собираться партия по этому поводу", - добавил Тимошенко.

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Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом. Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак пообещал сделать все, чтобы "привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США".

19 января стало известно, что Офис генпрокурора начал против Дубинского два уголовных производства - по подозрению в уклонении от уплаты налогов и в легализации имущества, полученного преступным путем.

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