Новости

Европарламент признал децентрализацию одной из самых успешных реформ в Украине, - Кабмин

3 978160
Европарламент признал децентрализацию одной из самых успешных реформ в Украине, - Кабмин
Европейский парламент большинством голосов одобрил доклад по имплементации Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС, в котором одной из самых успешных реформ признана децентрализация.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Отмечается, что в документе говорится о достигнутом прогрессе в сфере реформ и в исполнении Соглашения, а также даются рекомендации относительно дальнейших направлений сотрудничества.

"Европарламент приветствует достижения Украины в проведении реформы децентрализации и расширении возможностей местных властей, что является одной из самых успешных реформ на сегодня; признает поддержку U-LEAD и формирование более 1000 территориальных громад; положительно оценивает шаги, принятые с целью децентрализации государственной власти и бюджетов через утверждение нормативно-правовых актов и их практического внедрения; призывает Европейскую комиссию внимательно изучить успешные практики реформы децентрализации в Украине и рассмотреть их практическое внедрение в других государствах", - говорится в докладе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Корниенко: На повестке дня - изменения в Конституцию для децентрализации

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Alex Newman
    Так, реформи Пороха відчувалися скрізь, - децентралізація, мова, безвіз, субсідії, нова некорумпована поліція, медиціна, армія, НАТО, Українська церква. У Оманського Віслюка ні куя, суцільна брехня, 3.14здешь і колаборанство з окупантом
  • Борменталь Незабаром
    на жаль, за останні 2 роки в поліцію повернулося безлічь мусарні, звільненної за часів Пороха!
    те саме відбувається с судівською системою - повертаються одізозні персонажи часів януковоща, які і допомогають відновлюватися на посадах колишній мусарні
  • ватникобой
    отклоняешься от генеральной линии партии, нехорошо. Надо писать так - "Децентрализацию провел "простый нарид и валантьоры. Причем тут Порох?"
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости