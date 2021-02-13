Вопрос отставки правительства пока не рассматривался, - Ермак
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Провластная команда не рассматривает возможность отставки нынешнего состава Кабинета Министров.
Об этом глава Офиса Президента Андрей Ермак сообщил в эфире телеканала "Украина 24", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Пока вопрос отставки правительства нами, во всяком случае, не рассматривался", - сказал он.
Ермак уточнил, что под "нами" он имеет в виду "провластную команду".
Руководитель офиса главы государства также подчеркнул, что сейчас есть "абсолютно слаженная работа" Верховной Рады, Кабинета Министров и ОП.