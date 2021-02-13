Ранен один украинский воин, наемники РФ на Донбассе 7 раз нарушили режим тишины за сутки, - штаб

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе семь раз открывали огонь по позициям ООС, вследствие подрыва ранение получил украинский военнослужащий.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС.

"За прошедшие сутки, 12 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня… У Павлополя …, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения. Его оперативно доставили в лечебное учреждение", – сообщает штаб.

Также недалеко от Водяного на Приазовье, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", противник вел огонь в сторону украинских позиций из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 1 украинский воин ранен, наемники РФ открывали огонь возле Водяного, в районе Золотого-4 беспилотник оккупантов сбросил 2 выстрела ВОГ-17, - пресс-центр ОС

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", противник дважды применил беспилотный летательный аппарат и сбросил два выстрела ВОГ-17 у позиций ООС недалеко от Золотое-4. Вблизи Новолуганского украинские военные зафиксировали пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения, которое вовремя было подавлено с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

В информации отмечается, что о фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ. "На обстрелы со стороны противника наши военные давали адекватный ответ", – сказано в сообщении.

"С начала текущих суток, 13 февраля, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинскими военнослужащими, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", – констатировали в штабе.

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