Из-за непогоды обесточены 64 населенных пункта в 7 областях Украины, - ГСЧС

Из-за сложных погодных условий в ночь на субботу, 13 февраля, обесточены 64 населенных пункта в семи областях Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

"В ночь с 12 на 13 февраля в результате сложных погодных условий из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 64 населенных пункта в 7 областях, а именно: Львовская - 20, Черновицкая - 15, Тернопольская - 11, Днепропетровская - 10, Донецкая - 4, Кировоградская - 2 и Одесская - 2", – сказано в утренней сводке на сайте ведомства в субботу.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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