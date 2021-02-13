Минские соглашения реализовать невозможно, но Украина и президент сделают все, чтобы их выполнить с нашей стороны, - Ермак

Минские соглашения практически невозможно выполнить в той редакции, в которой они были подписаны, но при этом украинская сторона постарается сделать все для их реализации.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в рамках специального выпуска программы "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24" в ночь на субботу.

"Если говорить честно, то в той редакции, в которой они сегодня существуют, мне иногда кажется, что они и подписывались с целью и с пониманием, что выполнить их невозможно, но Украина, и президент много раз об этом говорил, сделает всё для того, чтобы принципы, заложенные в Минских соглашениях, были выполнены с нашей стороны", - заявил он.

Ермак отметил, что "прогресс в переговорах есть, хотя они идут очень медленно и сложно".

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"Украинской стороне удалось кардинально изменить представительство в минском процессе и поднять уровень безоговорочной поддержки со стороны наших европейских партнёров, Германии и Франции", - заявил он. Кроме того, Ермак добавил, что "очень важно, что вместе с нами на Донбассе были представители-послы государств наших партнёров – Германии, Франции и участников Нормандского формата, а также США, Великобритании, Канады, Швеции. Нам важно, что они приехали, и собственными глазами увидели, что происходит, а также и то, как Украина выполнят свои обязательства".

На вопрос "Сохраняется ли сейчас режим прекращения огня?" глава Офиса президента ответил, что "режим прекращения огня продолжается".

"Несмотря на провокации (со стороны РФ и ОРДЛО. – Ред.), которые есть сейчас, они несравнимы с теми временами, когда режима не было. Но нельзя скрывать, что есть погибшие и раненые. Но, если мы сравним цифры, потерь, которые наша армия несла в аналогичном периоде, например, год назад, то, безусловно, это в разы меньше", - отметил Ермак.

В то же время он подчеркнул, что "в процессе согласования новой дорожной карты, нового плана ("План совместных шагов", представленный Леонидом Кравчуком. – Ред.), который должен базироваться на принципах Минских соглашений, безусловно нужно вносить корректировки для импульса переговорам, чтобы спасти их".

Ермак резюмировал, что "спустя шесть лет подписания Минских соглашений, фактически ощутимых результатов нет".

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