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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 111 человек, зафиксированы 5182 новых случая заражения, выздоровели 6144 человека

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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 111 человек, зафиксированы 5182 новых случая заражения, выздоровели 6144 человека
По состоянию на утро субботы, 13 февраля, выявлены еще 5 182 случая заражения коронавирусом COVID-19 в Украине. Также почти 2 000 пациентов госпитализировали.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"В частности, заболели 330 детей и 226 медработников", - говорится в сообщении.

За минувшие сутки умерли 111 пациентов, выздоровели - 6144.

Кроме того, за сутки госпитализированы 1889 человек. Осуществлено тестирований за сутки - 40 806 (в том числе методом ПЦР - 25059, методом ИФА - 15747).

За все время пандемии в Украине выздоровели 1 112 299 человек. В то же время зафиксировано 24 285 летальных случаев от COVID-19. Проведено 6 525 209 ПЦР-тестирований.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (668), Закарпатской (485), Черновицкой (384), Винницкой (365) и Львовской (329) областях.

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