Журналистов телеканалов Медведчука лишили аккредитации в Раду, - нардеп Лозинский

У журналистов пророссийских телеканалов "112", NewsOne и ZIK забрали аккредитацию на работу в Верховной Раде Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом народный депутат из фракции "Голос" Роман Лозинский сообщил на странице в Facebook

"У медведчуковских помоек забрали аккредитацию на ведение журналистской деятельности в стенах Верховной Рады!", - написал нардеп

Лозинский напомнил, что на прошлой неделе обратился к спикеру ВР Дмитрию Разумкову и главе аппарата ВРУ Михаилу Теплюку с требованием отмены аккредитации для Zik, Newsone i "112".

Впоследствии он заявил о такой инициативе с трибуны Верховной Рады, что спровоцировало конфликт.

"И чтобы мы не расслаблялись - это не последние диверсионные СМИ в Украине. Но начало уже неплохое", - написал он.

Также на Цензор.НЕТ: Раде предлагают приостановить аккредитацию журналистов "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK"

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" на съезде приняла решение начать процедуру импичмента президента Зеленского.

Согласно опросу, 50% жителей Украины поддерживают решение Зеленского о закрытии телеканалов "112", NewsOne и ZIK.

Хотя основанием для санкций стала связанность структур парламентария с финансированием терроризма и поставками угля с оккупированных территорий ОРДЛО, сами телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK распространяли российские фейки о коронавирусе, - замглавы МКИП Шевченко