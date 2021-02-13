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США работают над надлежащими мерами в ответ на нарушения прав человека в России, - представитель госдепа Прайс

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США работают над надлежащими мерами в ответ на нарушения прав человека в России, - представитель госдепа Прайс
Власти США ведут работу над мерами в связи с "нарушениями прав человека" в России.

Об этом накануне заявил представитель госдепа Нед Прайс, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я думаю, что на более позднем этапе вы услышите от нас больше о надлежащих мерах (...) в ответ на нарушения (прав человека. - Ред.), которые мы видели в РФ", - заявил Прайс в ходе брифинга.

Он напомнил, что администрация США также изучает прочие возможные "злонамеренные действия" России за последние годы, в частности, сообщения о предлагаемых Россией вознаграждениях за солдат США в Афганистане, кибератаки на IT-компанию SolarWinds, "использование химического оружия" против оппозиционера Алексея Навального.

Читайте также: США постараются как можно быстрее привлечь Россию к ответственности за враждебные действия "во всех отношениях", - Госдеп

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Топ комментарии

  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Доля всіх імперій занепад і руйнація !!! Це довготривалий ,але незворотній історичний процес !!!)))
  • Andriy Kalnyshevsky
    Сажайте цапы ягель - скоро пригодится.
  • Igr 44
    нету на изгойке никаких прав, потому что нету там человеков.
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