США работают над надлежащими мерами в ответ на нарушения прав человека в России, - представитель госдепа Прайс
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Власти США ведут работу над мерами в связи с "нарушениями прав человека" в России.
Об этом накануне заявил представитель госдепа Нед Прайс, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Я думаю, что на более позднем этапе вы услышите от нас больше о надлежащих мерах (...) в ответ на нарушения (прав человека. - Ред.), которые мы видели в РФ", - заявил Прайс в ходе брифинга.
Он напомнил, что администрация США также изучает прочие возможные "злонамеренные действия" России за последние годы, в частности, сообщения о предлагаемых Россией вознаграждениях за солдат США в Афганистане, кибератаки на IT-компанию SolarWinds, "использование химического оружия" против оппозиционера Алексея Навального.