С погибшим на фронте воином 28-й ОМБр Владиславом Лященко простятся в понедельник в городе Килия Одесской области

В понедельник, 15 февраля, в Свято-Николаевском храме города Килия Одесской области в 11.00 начнется церемония прощания с погибшим на Донбассе военнослужащим 28-й ОМБр солдатом Владиславом Лященко.